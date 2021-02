Il Labter di Montorio Romano

“Dopo una attesa di diversi anni finalmente riusciamo a concludere i lavori di restauro e ristrutturazione del LABTER di Montorio, opera fondamentale per l’educazione ambientale del Parco dei Monti Lucretili. Un ringraziamento al personale dell’Ente che ha contribuito alla buona riuscita del progetto, In particolar modo al funzionario Maura Giacomelli. La struttura potrà essere destinata alle attività di Educazione ambientale e a spazio destinato alla cultura.” così si esprime la Presidente del Parco Barbara Vetturini sottolineando altresì la proficua collaborazione con il Comune di Montorio. Anche il Direttore del Parco, Arch. Paolo Napoleoni, sottolinea l’importanza del percorso compiuto fino ad ora e si dice pronto ad impegnare energie dell’Ente nell’organizzazione delle attività di formazione e promozione dell’Area Protetta e del suo territorio, in particolare del Comune ospitante. Il Labter potrà rappresentare quindi un importante spazio di lavoro per favorire la promozione e la conoscenza del Parco nonché un vero e proprio laboratorio per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’intera area.

“Nei prossimi giorni inizieranno sia la sistemazione degli infissi che il cablaggio per predisporre la sede di Montorio come ufficio periferico del nostro Parco – continua il presidente Vetturini- e lo stesso diventerà un punto importante sul territorio insieme alla sede di Marcellina e Vicovaro”.