Incendio doloso all’Istituto Manzi di Villalba dove è stato appiccato il fuoco ad un’aula ed alle postazioni dei collaboratori scolastici.

“In questo momento, in cui il sistema educativo e scolastico è stato già messo a dura prova dalla pandemia da Covid 19-dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Strani- arriva un gesto scellerato da soggetti senza alcun senso civico, che non hanno nessun rispetto per la società e vanno a colpire la categoria più fragile: i nostri figli”.

“Sono costernata per questa vicenda- continua Strani- e condanno fortemente questo gesto sconsiderato, e spero che il lavoro degli inquirenti possa far luce al più presto sull’accaduto, individuando i responsabili”.

Sul posto in questo momento il Sindaco Michel Barbet. “Appena saputo della notizia mi sono recato sul posto- dichiara il Sindaco Michel Barbet- si tratta di un gesto vile e criminale che ci lascia assolutamente sgomenti. Le forze dell’ordine sono già a lavoro

per individuare i soggetti autori di questo gesto, da parte della nostra Amministrazione ci sarà la massima collaborazione in questo senso. La nostra condanna è ferma e decisa, non possiamo assistere a simili azioni”.