La Nordic Walking Valle dell’Aniene fra “luoghi magici”

L’atteso appuntamento, i partecipanti dovranno utilizzare le racchette da neve, è in programma per domenica 21 febbraio da Campo dell’Osso

Proprio nel cuore dello Stivale: nel Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, è in programma il prossimo tour della Nordic Walking “Valle dell’Aniene”. In uno scenario all’interno del quale la natura muta tutto ciò che la circonda e perciò gli appassionati della camminata nordica hanno la possibilità di visitare i “luoghi magici” della foresta selvaggia e del bosco. L’atteso appuntamento, (i partecipanti dovranno utilizzare le racchette da neve) è in programma per domenica 21 febbraio da Campo dell’Osso e rappresenta una nuova meta per la Nordic Walking “Valle dell’Aniene” che ha attraversato il deserto del Sahara, il lontano Nepal ed una serie infinita di luoghi straordinari in altre località del globo. La camminata nordica, ricordiamo, è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo. E’ uno sport praticabile da qualsiasi fascia di età ed una delle sue più importanti peculiarità è la riscoperta delle di zone locali spesso dimenticate. Ovviamente, si tratta per mille motivi di una disciplina sportiva che può essere praticata al tempo del Covid in assoluta sicurezza.