L’Andrea Doria sfida la capolista

Il prossimo match oppone le tiburtine al club di Grosseto, leader del raggruppamento

Dopo una partenza complicata l’Andrea Doria, impegnata nel campionato nazionale femminile di volley serie B2, ha conquistato la prima e preziosa vittoria stagionale contro il team di Civitavecchia. Le tiburtine per tutto il match sono riuscite ad esprime un gioco lineare e redditizio, soprattutto nei momenti clou della gara. Il prossimo match (sabato 21) oppone l’Andrea Doria al club di Grosseto, leader del raggruppamento. “Sfidiamo un team – ha affermato coach Guzzo- di alto livello. E’ una formazione molto fisica, di talento e con giocatrici provenienti da categorie superiori. Ho chiesto alle ragazze una performance di alto livello, per affrontare la gara nel miglior modo possibile. Sappiamo bene di dover sfidare team molto competitivi, perché il nostro è un girone difficile con molte trasferte lunghe. La partenza- ha proseguito il tecnico tiburtino che ha saltato le prime gare per motivi personali- è stata in salita dato che abbiamo rinnovato il gruppo. Dobbiamo proseguire il nostro percorso di crescita come siamo riusciti a fare nell’ultimo incontro, durate il quale le giocatrici hanno espresso qualità e concretezza”.