GUIDONIA – Buche, altri 267mila euro per attapparle

Il Comune di Guidonia investe 267mila 739 euro per il ripristino della situazione disastrosa del manto stradale per le vie della città.

Infatti con le tre determine numero 32, 33 e 34, datate rispettivamente 15 e 16 febbraio, l’amministrazione grillina ha deciso di stanziare rispettivamente 86mila 258 euro per la società “Consorzio Concordia” con sede in Corso Vittorio Emanuele a Pratola Serra (Avellino), 90mila euro alla società “Road 95 S.r.l.” con sede in via Vigne di Passo Lombardo a Roma e altri 91mila 445 euro all’impresa “Consorzio Stabile 3Emme Difesa Ambiente E Territorio Soc.Cons. Srl” con sede in Via Paolo Emilio a Roma.

Nell’ultimo trimestre del 2020 erano stati stanziati dall’amministrazione pentastellata oltre 293mila euro per sopperire alla situazione disastrosa del manto stradale nel Comune di Guidonia Montecelio, erano stati assegnati rispettivamente appalti alla “Man&Co S.r.l.” di Roma (109mila 737 euro) e alla “Moviter 78” con sede a Genazzano in Via Acqua Santa 78 (52mila 764 euro)

Vale la pena ricordare infatti che, senza contare i lavori dell’ultimo mese, tra il 2018 e il 2020 il comune ha speso circa 722mila euro, ai quali si vanno aggiungere gli oltre 267mila euro appena stanziati, che fanno salire il conto totale a 989mila euro spesi negli interventi di manutenzione, Il 90 per cento dei quali per il rattoppo delle buche.

Nell’ordine si ricordano i 48 mila euro alla “Abruzzo Restauri srl” del 23 luglio 2018. I 27.655 euro alla “Inviolatella Costruzioni srl” il 25 settembre 2018, Il 22 febbraio 2019 26 mila di rattoppi affidati alla “P.L. Scavi di Peretti Sisto”. Il 9 maggio 2019 i lavori da 26 mila euro affidati alla “Mario Cipriani srl” in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

Il 23 gennaio 2020 i 34.900 liquidati alla “Pascarella Scavi di Cimadon Patrizio”. Il 2 marzo 2020 i 141 mila euro alla “Euroscavi Cilia srl”. Il 5 marzo 2020 l’appalto da 64.804 alla “Ci.Se Appalti srl” per rifare un tratto della Palombarese. Il 4 maggio 2020 l’appalto da 29.808 euro alla “Codiber srl”. Su tutti memorabile fu l’appalto del “tappabuche” da 39.966 euro assegnato il 16 gennaio 2020 alla “LuckyBuy srl”, un’impresa specializzata nella ristorazione che svolse i lavori prendendo in affitto operai e mezzi. (Em.Lan.)