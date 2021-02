Lo spettacolo deve riprendere!

Oltre che agli artisti, a tutte le maestranze ma anche al pubblico delle città si chiede di un atto di partecipazione civica perché il teatro torni a vivere. L’iniziativa coinvolge tutti i luoghi di spettacolo del paese. Perché la suggestione del palco e condividerne le dinamiche sono passione condivisa. Attori, operatori, pubblico, promotori culturali, per il cinema Imperiale per l’iniziativa: ”Facciamo luce sul teatro!” È lo slogan che hanno scelto gli organizzatori. E spiegano: “Proteggere e liberare le città dai danni provocati da un’epidemia – intimava Sofocle nel suo immortale Edipo – significa innanzitutto conoscere se stessi, prima che un’intera comunità si ammali di tristezza non riuscendo più a immaginare un futuro”. Le motivazioni con cui Anna Greggi, direttrice artistica del teatro Imperiale, chiama tutti in questa iniziativa che potrebbe essere considerata di teatro di strada. Solo che la rappresentazione stasera tocca la realtà di tutti i giorni. L’iniziativa riguarda tutti i teatri italiani. Organizzata dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo invita donne e uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19,30 alle 21,30).