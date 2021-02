Tivoli – Consiglio comunale, convocazione seduta straordinaria

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria, in videoconferenza, per venerdì 26 febbraio alle 9.

Saranno discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

– regolamento per il funzionamento e l’utilizzo degli account istituzionali del Comune di Tivoli sui social network;

– aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

– modifica del regolamento addizionale comunale Irpef e approvazione aliquota anno 2021;

– approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’esercizio 2021;

– modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti;

– mozione sul fiume Aniene;

– mozione sul recupero definitivo dell’area denominata “Bosco del Fauno” a Tivoli Terme.