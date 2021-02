Guidonia Montecelio – Nuovi punti vaccinali

“Oggi ho inviato una richiesta all’Assessore Regionale alla Salute Dott.Alessio D’Amato, al Direttore Generale della Asl Roma 5 Dott. Giorgio Santonocito ed al Responsabile Sisp Asl Roma 5 Dott. Alberto Perra.

L’oggetto della lettera è di attivare maggiori punti per la vaccinazione anti-Covid a Guidonia Montecelio, oltre alla location dell’Ihg attivata da pochi giorni. L’Amministrazione Comunale ha fatto la sua parte indicando come possibili centri per il vaccino ad uso gratuito le seguenti location:

– Centro anziani comunale a Colleverde, in Via Monte Gran Paradiso;

– Centro anziani comunale a Setteville, in Via Vittorio Alfieri;

– Biblioteca comunale a Guidonia, in Via Moris;

– Sala comunale della Cultura a Guidonia, in Via Ferulli.”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Siamo, inoltre, a disposizione di Regione Lazio ed Asl Roma 5- conclude il Primo Cittadino- per l’individuazione di ulteriori postazioni. Ho anche richiesto di sollecitare la somministrazione dei vaccini ai volontari ed alle volontarie delle Associazioni socio-sanitarie e di primo soccorso della nostra Città. Si tratta di persone che, ormai da un anno, sono in prima linea, insieme all’Amministrazione, nel sostegno sociale e sanitario della popolazione”.