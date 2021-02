In questi giorni sono in consegna gli avvisi di pagamento relativi alla terza rata TARI 2020 cosi come previsto dalla delibera di C.C. n. 24 del 24.07.2020.

Il Comune informa i Sig.ri Contribuenti che i pagamenti effettuati a ridosso della scadenza del 30.11.2020 o giorni successivi non sono ancora stati registrati in banca dati, pertanto, sara cura dello scrivente Ufficio Tributi regolarizzare la situazione del pagato 2020 sulla bollettazione TARI 2021.