COVID – Arriva nel Lazio la variante brasiliana

Continuano a diffondersi le varianti del Sars-Cov-2 in molte zone d’Italia e non arrivano buone notizie neanche nel Lazio: per una scuola media a Roma, l’istituto Sinopoli-Ferrini situato nel quartiere Africano, è stata ordinata la chiusura da parte dell’Asl Roma 1 proprio per la possibile presenza di un positivo, tra gli alunni, con questa nuova variante, che sembra colpire maggiormente proprio i ragazzi più giovani.

Pochi giorni fa, era stata richiesta la chiusura delle sezioni di materna ed elementari dello stesso istituto per la possibile presenza di un caso con variante inglese