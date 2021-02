Alla vista degli agenti se l’era svignata a tutto gas, investendone uno. Ma la fuga è durata cinque giorni, il tempo per ricostruire la targa e individuarlo. Stavolta al volante c’era il nipote appena tredicenne.

Così lunedì 22 febbraio la Polizia Municipale di Guidonia Montecelio ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 30enne già sottoposto all’obbligo di firma e abitante del campo rom dell’Albuccione che mercoledì pomeriggio 17 febbraio aveva investito un vigile urbano nei pressi della scuola per sfuggire al controllo.

Gli agenti del Servizio Infortunistica Stradale diretti dal maggiore Salvatore Ungaro e coordinati dal nuovo comandante Paolo Rossi avevano in mano soltanto alcune cifre della targa della Fiat Punto grigia dileguatasi, ma grazie ad un lavoro info-investigativo in collaborazione con la Polizia di Stato sono riusciti a individuare l’utilitaria. I vigili urbani l’hanno intercettata lunedì mattina nei pressi della Tenenza dei Carabinieri di Guidonia, ma al volante non c’era il pirata della strada bensì il nipote tredicenne, anche lui dimorante nel campo rom dell’Albuccione, motivo per cui la vettura – intestata alla moglie del 30enne – è stata sequestrata anche perché sprovvista della polizza assicurativa.

Vale la pena ricordare che tutto era accaduto poco dopo le ore 16 di mercoledì scorso quando i residenti avevano segnalato al Comando vigili una rissa in corso all’interno del campo rom adiacente la scuola del quartiere. Per questo due pattuglie con 5 agenti si erano precipitate sul posto, ma di risse non ce n’era neppure l’ombra. Tuttavia i vigili avevano notato una Fiat Punto immettersi su via dell’Albuccione proveniente da una strada sterrata che costeggia il parco pubblico e conduce proprio all’interno del campo abusivo.

Pare che l’auto viaggiasse a velocità sostenuta verso la via Tiburtina, quando all’intersezione con via Palmiro Togliatti effettuò una brusca frenata per evitare un’altra vettura che svoltava a sinistra sempre su via dell’Albuccione. Una scena avvenuta sotto gli occhi degli agenti che erano subito accorsi per chiedere spiegazioni, ma il conducente era ripartito di scatto travolgendo il vigile rimasto contuso all’altezza del torace.