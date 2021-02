GUIDONIA – Discarica abusiva in via dell’Inviolata, a bonificare ci pensa Manlio Cerroni

Da anni è una discarica a cielo aperto, oggi a bonificarla ci penserà il magnate dei rifiuti, Manlio Cerroni. La Strada Provinciale di Via dell’Inviolata a Guidonia infatti versa in una situazione tragica, impraticabile da anni per via dell’enorme quantità di rifiuti che invadono la strada e impediscono il transito di auto e mezzi pesanti. Si tratta dell’unica via di accesso all’impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, anche conosciuto con l’acronimo TMB, di proprietà della “Ambiente Guidonia Srl” del gruppo Cerroni, che si è proposta per bonificare l’area di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Ieri, martedì 23 febbraio, con una determina firmata dal dirigente alla Viabilità Giampiero Orsini è stata conclusa la Conferenza di Servizi tra gli Enti interessati – Comune di Guidonia compreso – e la società di Cerroni, dando il via libera alla bonifica dell’area proposta dalla “Ambiente Guidonia” nel silenzio-assenso delle altre istituzioni. Con un successivo atto verrà formalizzata una convenzione tra la società di Cerroni e la Città Metropolitana per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle condizioni di transitabilità di via dell’Inviolata.

Vale la pena ricordare che il 15 giugno 2020 il 95enne magnate dei rifiuti era stato assolto insieme alla figlia Monica, all’imprenditrice guidoniana Isabella Stolfi, agli imprenditori Paolo Stella e Francesco Zadotti e all’ingegnere Gian Mario Baruchello dalle accuse di abuso edilizio indirizzate all’impianto TMB. Il 27 luglio 2020 l’azienda di Cerroni aveva proposto alla Città Metropolitana di prendersi carico di tutte le operazioni di bonifica necessarie a riportare in uno stato di normalità via dell’Inviolata. (Em. Lan.)