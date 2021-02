Incidente a catena sulla Salaria

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina alle ore 7.20 sulla strada consolare SS4 Salaria all’altezza del bivio per Ornaro Alto a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto varie autovetture compreso un bus della linea regionale laziale.

I Pompieri giunti prontamente in posto hanno messo in sicurezza le varie autovetture incidentate, liberando la strada e collaborando al ripristino del normale flusso stradale in quell’ora molto intenso in entrambi i sensi di marcia. Sul posto dai primi momenti i Sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.