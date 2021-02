La Tibur Volley riparte con l’under 19 maschile

La scorsa stagione la Tibur Volley è stato uno dei team locali capace di conquistare prestigiosi score puntando esclusivamente su giovani atleti tiburtini, in tutte le categorie. Il top, ricordiamo, nella passata stagione ricca di soddisfazioni è stato lo straordinario cammino della formazione under tredici femminile capace di entrare nel gotha regionale della disciplina. Ancora per le norme anti Covid la società non è riuscita a scendere in campo con tutte le sue formazioni come avvenuto negli anni passati e la “voglia di ricominciare- ha affermato il Presidente Rondinone- è davvero molta. Abbiamo come tutti un forte desiderio di normalità, che per noi significa gareggiare e far crescere i nostri atleti. E’ un periodo molto difficile ed è per questo motivo che dobbiamo restare cauti rispettando tutti i protocolli per contrastare la pandemia. Questo weekend dovrebbe segnare l’inizio del campionato per la formazione under diciannove e speriamo veramente di poter interrompere la “pausa necessaria”. Attendiamo- ha concluso il presidente- con interesse il DPCM del sei marzo, con la speranza di poter riprendere con tutte le altre categorie.