L’antica Tibur è una città ricca di luoghi storici: piazze, strade e palazzi. Una delle strutture più imponenti, che non può certo passare inosservata anche perché è circondata da abitazioni con una “stazza” decisamente inferiore è l’antico seminario tiburtino. La sua storia inizia mentre a Praga l’imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando II d’Asburgo e gli stati protestanti dell’impero siglano la pace dopo la Guerra dei Trent’anni. Ad occuparsi dell’opera è il cardinale Giulio Roma. In quel tempo lontano la cattedrale necessitava di un seminario e, quindi, partono i lavori per realizzare una struttura grande e imponente. L’edificio si presenta fornito di tutto: magazzini, dispense, officine, cucine, refettorio, sale, cappella consacrata, stanze per i servitori e celle per i chierici. Ovviamente, non mancano neppure gli spazi per rettore e prefetto. La struttura ha fornito alloggio a cardinali e pontefici, fino al 1945 quando le bombe degli Alleati e soprattutto il calo delle vocazioni la straformano in una costruzione quasi abbandonata. Fino alla prima metà degli anni ’70 una parte del seminario è adibita a scuola per, poi, svuotarsi definitivamente. Solo recentemente alcuni ambienti sono stati restaurati e successivamente utilizzati per conferenze, lezioni e congressi.