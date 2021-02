MENTANA – Finanziata la messa in sicurezza idrogeologica del centro storico

Con Decreto di ieri, 23 febbraio, il Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha finanziato con 900.000€ il progetto del Comune di Mentana per la “messa in sicurezza del versante nord del centro storico con sistemazione dell’area circostante al parcheggio multipiano esistente”.

Il versante risulta storicamente interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

“Ora, grazie al contributo richiesto dalla nostra amministrazione – spiega il sindaco Marco Benedetti – potrà essere messo in sicurezza tramite: la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque; opere di sostegno e contenimento; la pulizia del versante da vegetazione ed essenze arboree infestanti; la ripiantumazioni di tipologie arbustive autoctone. Un altro importante passo verso la messa in sicurezza del territorio, la riqualificazione del centro storico e per la transizione di Mentana nel diventare città”.