MENTANA – Inaugurata la sede di Fratelli d’Italia

La scena sembra quella di una volta, quando la politica era partecipazione tra i cittadini e ancora ci si poteva incontrare senza problemi.

Eppure, seppur nel rispetto di tutte le regole anti Covid (con i ragazzi di Gioventù Nazionale, guidati da Simone Forte, a vigilare in tal senso), sabato pomeriggio in via Amendola a Mentana Fratelli d’Italia ha inaugurato la sua sede. Decine di persone, sia semplici cittadini che addetti ai lavori ed amministratori.

Presenti i consiglieri comunali di molti paesi limitrofi, il sindaco di Palombara Alessandro Palombi, Andrea Augello, Roberta Angelilli, Massimiliano Maselli, Luciano Ciocchetti. Presenti i membri storici della politica mentanese vicina a fratelli d’Italia, dal presidente di circolo Michele Cannone a Marco Piergotti, da Giuseppe Pezzuto a Guido Tabanella e Giancarlo Coltella, consigliere comunale di Mentana, anche lui intervenuto con un discorso.

“ È stato bellissimo rivivere uno dei momenti più emozionanti della vita politica, cioè l’inaugurazione di una sede – dice Marco PIERGOTTI – il luogo in cui tutte le idee e tutte le problematiche vengono discusse da iscritti e cittadini. Ringrazio i tanti amministratori e politici intervenuti, gli amici della Lega e della lista civica Nomentum , ma soprattutto tutti quei cittadini che sono voluti essere presenti a manifestare la loro vicinanza nei confronti del nostro partito. In questi mesi lavoreremo affinché Mentana possa avere un centrodestra vincente ed all’altezza della nostra splendida città”.