Monterotondo – 500mila euro per all’adeguamento del fosso in località “Scoppio”

Giornata molto importante per i Lavori Pubblici del comune di Monterotondo, l’ass com Isabella Bronzino fa sapere che il comune ha ricevuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di ben 650mila€ per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio: di questi, 500mila€ andranno all’adeguamento del fosso in località “Scoppio”, opera la cui progettazione è stata già affidata ad un professionista e finanziata sempre tramite altro bando dello Stato.

La criticità di questa zona sono in termini di deflusso delle acque meteoriche che arrivano con grande abbondanza e velocità a partire da via Adige mettendo in crisi le zone intorno a via dello Stadio e via della Fonte, fino a valle della Bullicaretta località tufarelle.

“Quando organizzammo nel 2019 l’intervento – di ripristino della strada mi impegnai con i cittadini a fare il possibile per un intervento più sostanziale e così è stato, grazie a Riccardo Varone Sindaco che ha sempre avuto fiducia nel mio operato.” – conclude l’assessore”