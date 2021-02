Finanziate 5 opere al Comune di Subiaco per complessivi 2,5 milioni di euro

Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero Economia e Finanza, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

• Strada Campo dell’Osso – La Monna per la messa in sicurezza della cavità carsica: € 990.000,00

“Si tratta di opere importanti – dichiara il Sindaco Francesco Pelliccia – su cui finalmente riusciremo a intervenire in modo compiuto e definitivo grazie all’incessante lavoro progettuale portato avanti dall’Amministrazione in concerto con l’Area Tecnica che ringrazio per la professionalità e la qualità del lavoro. La manutenzione straordinaria del territorio, in queste dimensioni, si può fare solo ricorrendo a fondi straordinari e siamo contenti di poter dare finalmente risposte compiute ai cittadini.”

Intervenuto anche l’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Luca Pannunzi, che dichiara “La messa in sicurezza del territorio rappresenta una sfida non più rinviabile. La notizia di questo considerevole finanziamento, per complessivi 2,5 milioni di euro, va nella direzione della sostenibilità ambientale, che in questi anni abbiamo sempre cercato di tutelare. Un traguardo importante per la nostra città.”