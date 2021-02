Morlupo – Finanziamento di 660.000 euro per opere di risanamento di dissesti idrogeologici

Lo scorso anno il Comune di Morlupo ha presentato al Ministero dell’interno una richiesta di finanziamento per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato sulla base dei dati ISPRA per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio.

A seguito di tale richiesta, ieri è pervenuta comunicazione della concessione al Comune di Morlupo di un finanziamento di 660.000 euro per la realizzazione di “Lavori di risanamento di vari dissesti idrogeologici in atto lungo il costone tufaceo ovest in Via Cachino e Via della Fontana”.

L’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell’opera entro 10 mesi da oggi.