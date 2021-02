A riprova della loro importanza per la comunità, i lavori per la realizzazione della segnaletica per la fermata dello Scuola Bus e della segnaletica per l’attraversamento pedonale, inesistenti prima d’ora, sono stati realizzati . Trasformazioni che a qualcuno potranno sembrare poca cosa ma che per molti cittadini sono semplicemente fondamentali. – Conclude Pamela Corbo Cons. Com. Tivoli –