Tivoli – Pagopa. Gestione informatizzata dei servizi scolastici

L’ufficio Pubblica istruzione del Comune di Tivoli comunica che a partire da lunedì 1 marzo – in attuazione della direttiva nazionale – sarà attiva la possibilità di effettuare i pagamenti del servizio mensa con modalità “differita”, tramite la piattaforma Pagopa (il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia che entra in vigore a livello nazionale da domenica 28 febbraio, che ha lo scopo di facilitare la diffusione dei sistemi di pagamento elettronico e di diventare il tramite unico di tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione italiana), come previsto dalla normativa vigente.

I pagamenti della refezione scolastica e degli altri servizi, come tutti i pagamenti rivolti alla pubblica amministrazione, dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma nazionale “Pagopa”.

Per ricaricare il borsellino elettronico, si può accedere:

– dall’area riservata del portale “Novaportal” accedendo alla sezione “Pagamenti online”;

– dalla App “Servizi mensa” accedendo alla sezione “Ricarica online” della relativa App.

Una volta scelto l’importo da ricaricare (o la retta da saldare), se non si desidera chiudere direttamente il pagamento con i canali “Online” (con carta di credito), come già ora possibile, da lunedì 1 marzo sarà attiva la funzione che permetterà di stampare in autonomia un avviso di pagamento contenente tutti i dati utili per utilizzare la piattaforma Pagopa e con il quale ci si potrà rivolgere ai punti territoriali (su tutto il territorio italiano) che permettono di effettuare i pagamenti Pagopa, quali, ad esempio:

– istituti bancari (Psp – prestatori di servizi di pagamento – autorizzati da Agid);

– sportelli di Poste italiane (Psp – prestatori di servizi di pagamento – autorizzati da Agid);

– esercenti con circuito Lottomatica o altri circuiti di Psp autorizzati (es. Paytipper);

– altre metodologie (es. utilizzo sportelli Atm bancomat, tabaccherie associate Banca5, ecc).

COME CREARE L’AVVISO DI PAGAMENTO DAL PORTALE “NOVAPORTAL” – Due i “bottoni” da utilizzare: il primo (“Acquista”) serve come ora per pagare subito con carta di credito. Il secondo (“Paga più tardi”) permette di ottenere un file Pdf dell’avviso di pagamento (con un qrcode che identifica i dati del pagamento, in sicurezza) e che può essere stampato e portato nel punto di pagamento (Psp) scelto. Una volta effettuato il pagamento, la piattaforma Pagopa dialogherà direttamente con il sistema informatico “e.Meal School”, che registrerà il versamento e aggiornerà il saldo.

COME CREARE L’AVVISO DI PAGAMENTO DALLA APP “SERVIZI MENSA” – Anche in questo caso c’è una doppia scelta: il primo bottone “Conferma pagamento” serve come ora per pagare subito con carta di credito, mentre il secondo “Paga in seguito” servirà per ottenere il file in Pdf dell’avviso di pagamento. In questo caso si può evitare la stampa del file, poiché può essere memorizzato nello smartphone e può essere mostrato soltanto il qrcode al Psp scelto. L’iter di registrazione del pagamento e di aggiornamento del saldo è lo stesso della prima modalità.

Una volta generato l’avviso di pagamento (da portale o da app) ci sono 10 giorni di tempo per effettuare il pagamento dopodiché l’avviso viene passato in stato “scaduto” e non può essere più utilizzato perché non riconosciuto dal circuito Pagopa. Ciò ovviamente non genera un ulteriore debito, ma si dovrà a quel punto procedere per creare un nuovo avviso (anche d’importo differente dal precedente, se necessario).

Si ricorda anche che l’obbligo di utilizzo del sistema Pagopa per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni entra in vigore domenica 28 febbraio.

La possibilità di effettuare i pagamenti con Pos agli “Sportelli mensa” a oggi attivi nelle sedi del Comune di Tivoli, delegazione di Villa Adriana e delegazione di Tivoli Terme, resta comunque garantita per l’anno scolastico 2020/2021.