A Tivoli, affidamento temporaneo della piscina 

Anche se diverse discipline sportive, purtroppo, sono ancora ferme è stato pubblicato sul sito del Comune di Tivoli il bando di partecipazione per l’affidamento temporaneo di gestione del “polo natatorio” comunale in via Empolitana Km 3,000 zona Arci. La struttura è principalmente composto da una vasca grande, da una vasca piccola e da una serie di servizi utili allo svolgimento dell’attività. Questo primo fondamentale passo segna lo start di una nuova fase, sicuramente destinata a contribuire alla crescita di una disciplina sportiva storicamente molto apprezzata dai tiburtini. Il ritorno alla normalità, dopo oltre dodici mesi di restrizioni e preoccupazioni, passa naturalmente anche attraverso la “riattivazione” delle strutture sportive utili non solo agli atleti impegnati nelle competizioni.