Approvato in consiglio regionale un emendamento per la messa in sicurezza del tratto di fiume Aniene

La nota di Franco Rocchi e Antonio Proietti

Lo dichiarano Franco Rocchi portavoce di Agosta e Antonio Proietti coordinatore dell’area Est della Città Metropolitana – che con l’occasione ringraziano l’impegno di Laura Cartaginese, consigliere e responsabile territoriale della provincia di Roma e Tripodi Orlando Angelo , capogruppo al Consiglio regionale della Lega, che si sono battuti e adoperati affinché, nell’ambito dell’ultimo bilancio alla Pisana, venisse approvato un emendamento con il quale sono stati stanziati fondi per la risoluzione di questa situazione che incide gravemente sulle condizioni ambientali e sociali della nostra area.

“Si ricorda – prosegue Rocchi – che l’intervento è determinante e inderogabile in quanto la pericolosità è un fattore legato alle caratteristiche fisiche del corso d’acqua in oggetto che si ripercuote su tutto il bacino idrografico, nonché per la necessità che venga programmata una sistematica pulizia dei corsi che necessitano di un’accurata manutenzione tale da garantire all’arginatura di contenimento delle acque di piena che il fiume non esondi. I detriti, i sedimenti, che insistono nel corso dell’Aniene su questo tratto, in prossimità del ponte che collega la località “La Stretta” alla località “Cavate”, costituiscono una vera e propria diga e, in un’ottica di prevenzione e presidio per il territorio, andrebbe necessariamente messo in atto un piano tale da scongiurare che si giunga a episodi di più ampia portata per la sicurezza della superficie e la salute dei cittadini. Quest’anno, in occasione delle piogge frequenti, si sono verificate molte criticità, che hanno recato gravi danni a infrastrutture, terreni agricoli e disagi alla popolazione”.