Fiano Romano – L’autodemolitore prende fuoco

Oggi 26 febbraio dalle ore 00,25 la S.O. del Comando di Roma ha inviato diverse squadre VVF Montelibretti(5/A),Nomentano(6/A),Campagnano (31/A), tre botti,la kilolitrica proveniente dall’aereoporto di Ciampino,il carro autoprotettori,il carro schiuma ed il funzionario di guardia presso Fiano Romano, via della Chimica, per incendio di un autodemolitore.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Una volta ultimate l’operazione di spegnimento, il personale Gos provvederà allo smassamento tramite l’utilizzo di pale meccaniche e ruspe per la messa in sicurezza dell’area interessata. Presenti sul posto anche le FF.OO