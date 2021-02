Fiano Romano – Sabrina Ferilli, star del “travelog culinario” di Carlo Cracco

Nella categoria, sempre molto seguita dal pubblico, dei programmi televisivi di cucina è in arrivo una new entry. La novità porta la “firma” dello chef Carlo Cracco già protagonista nel ruolo di giudice a Master Chef. Alla formula del nuovo show, è stata registrata fra Castel Gandolfo e la zona industriale di Pavona, parteciperanno alcuni personaggi del mondo dello spettacolo: Fabio De Luigi, Luciana Lettizzetto, Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastrandrea. Fra le stelle del nuovo programma gastronomico brilla quella di Sabrina Ferilli, che è fra gli “amici speciali” del nuovo format tutto italiano. L’attrice di Fiano Romano sarà protagonista di un programma destinato a non essere il solito “cooking show” ma un “travelog culinario” che unisce il viaggio e la cena tra amici. La serie, Dinner Club, andrà in onda su Amazon Prime Video. Lo chef sarà mentore e guida di attori italiani famosi che lo affiancheranno nel viaggio alla scoperta del gusto e non mancheranno acclamati chef stellati. Dinner Club, è composto da sei puntate e sei mete internazionali: Giappone, Perù, Vietnam, Francia, Spagna e Messico. A fine puntata, le celebrities dovranno realizzare una cena in grado di valorizzare prodotti e tradizioni del paese ospite. Una prova molto impegnativa per i vip impegnati dello show a tal punto da rimanere “rinchiusi” fra albergo e studi tv, fatta eccezione per Sabrina Ferilli che ha preferito fare ritorno a Fiano Romano dai Castelli.