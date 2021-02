Lorenzoni: “La rotatoria di Passo Corese snodo chiave per la Salaria”

Il deputato Gabriele Lorenzoni Portavoce Camera Deputati denuncia con una nota la lentezza dei lavori

“Ho visitato il cantiere per la realizzazione della rotatoria di Passo Corese. Denunciando la lentezza delle esecuzioni e le lungaggini burocratiche che caratterizzano l’opera da più di 15 anni, ne avevo sollecitato la realizzazione attraverso un’interpellanza urgente in Parlamento nel 2019. Avevo promesso, da parte mia, un aggiornamento costante sull’avanzamento dei lavori.

L’opera più complessa riguarda l’esecuzione delle opere idrauliche atte a garantire il regolare deflusso delle acque del fosso che passa sotto la rotatoria.

Per chi viene da Rieti, una piccola bretella supplementare è prevista per raggiungere l’abitato di Passo Corese senza dover immettersi nella rotatoria.

La realizzazione della stessa rappresenta uno snodo chiave per lo sviluppo dell’arteria stradale della Salaria, per evitare le purtroppo note code chilometriche che avvengono soprattutto in occasione dei weekend, nel flusso di traffico del ritorno verso la Capitale.

L’opera verrà conclusa ad aprile e successivamente inizieranno i lavori per la rotatoria della frazione di Borgo Santa Maria, poco più avanti.

Sulla Salaria l’attenzione deve rimanere alta affinchè si possa portare a termine quell’ammodernamento e quella messa in sicurezza che i cittadini della provincia di Rieti attendono ormai da tempo immemore.”