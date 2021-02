Monterotondo – Aggiornamento Covid-19

Il Sindaco Varone aggiorna in merito ai dati covid

Negli ultimi 6 giorni, dal 21 febbraio ad oggi 26 febbraio compreso, la Asl Rm5, ha comunicato di 48 nuovi casi di positività da Covid19.

Sempre in questi 6 giorni di riferimento, il numero dei guariti è stato di 41 concittadini/e.

Il totale dei positivi sale dunque a 118 persone (dall’ultimo dato di 111 persone), che corrispondono a circa lo 0,29% nel rapporto tra positivi e popolazione.

In linea generale sono però preoccupato per i casi in aumento anche nella popolazione scolastica, come comunicato in queste ore da alcuni Dirigenti Scolastici a me e all’Assessore alla Scuola Matteo Garofoli Assessore

come anche per i dati a livello nazionale, che oggi registrano un aumento considerevole toccando quota 20.499.

Sono invece 3.998.727 le dosi di vaccino somministrate in totale in Italia.

In questo momento sono attivi dei controlli al Centro Storico da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri della stazione di Monterotondo, che ringrazio entrambi, per evitare assembramenti. Rimane dunque la massima attenzione nei luoghi più frequentati della Città.