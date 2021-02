Monterotondo – Raffaela Carrà, sul primo EP di Laila Al Habash

Una serie di canzoni pubblicate su Bandcamp, l’incontro decisivo con Stabber, producer del momento della scena rap e un trittico di singoli pubblicati per Bomba Dischi. Il suo primo EP, Moquette ha in copertina Raffaela Carrà, mentre nella scrittura e nelle melodie così serrate svela richiami all’universo del rap, come dimostra il brano Brodo. Lei è Laila Al Habash è un’artista di Monterotondo (italo-palestinese) di appena 22 anni che, già dalle prime uscite, ha attirato l’attenzione dei big del mondo della musica. Moquette, nasce negli ultimi due anni attraverso le difficoltà che la cantante è costretta ad affrontare in un momento storico in cui siamo privati di normalità e dell’emotività. Nonostante l’EP sia appena uscito Laila Al Habash tra qualche giorno tornerà da Milano a Roma, per completare il suo attesissimo disco d’esordio. La giovane artista ha appena iniziato un percorso “importante” nel mondo della musica con la presenza di Niccolò Contessa e Stabber, due big nel panorama indie pop e rap (hanno prodotto cinque pezzi). Ciò rappresenta senza dubbio una partenza davvero invidiabile per Laila Al Habash, che sicuramente avrà modo di esprime e coltivare il suo talento.