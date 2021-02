GUIDONIA – Postamat, arriva lo sportello a Colleverde

Dal Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Matteo Castorino riceviamo e pubblichiamo:

“SPORTELLO POSTAMAT A COLLEVERDE: CI SIAMO!

Ieri si è svolto un sopralluogo da parte di Poste Italiane a Piazza Colleverde per procedere con l’installazione di uno sportello Postamat a disposizione di tutti i cittadini. Si tratta di una storica rivendicazione del quartiere della quale, da diverso tempo, mi sono fatto portavoce, convinto dell’importanza di un servizio del genere, specialmente per la popolazione più anziana. Riportare servizi in questo quadrante della Città è sempre più urgente e sono convinto che con l’impegno di tutti potranno esserci tante altre buone notizie al più presto.

Ringrazio il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet e l’Onorevole Sebastiano Cubeddu per aver accolto questa istanza e sensibilizzato Poste Italiane in questi mesi. Ringrazio soprattutto i cittadini e le cittadine che, con spirito di collaborazione costruttiva, mi hanno sottoposto questa necessità e si sono spesi per il proprio territorio.

Presto altri aggiornamenti, sicuramente piacevoli”.