MENTANA – Il prontuario del consigliere comunale di Francesco Petrocchi

Sono passati quasi trent’anni da quella prima elezione a consigliere comunale di Mentana e oggi Francesco Petrocchi ha deciso di raccogliere tutta l’esperienza fatta in un libro dal titolo “Prontuario del consigliere comunale, guida per orientarsi negli enti locali”.

“Il libro ambisce a fornire elementi di riflessione politica e tecnica come un piccolo strumento di orientamento tattico e normativo per svolgere al meglio il ruolo di consigliere comunale – spiega Petrocchi che ha esercitato per due mandati anche il ruolo di consigliere provinciale – È il frutto non solo dello studio, ma anche dell’esperienza, del vissuto e forse tale differente taglio lo rende diverso da tutte le altre pubblicazioni sul tema, redatte da chi ha praticato gli enti locali esclusivamente dal punto di vista burocratico e professionale e non quale rappresentante del popolo. Attraverso la narrazione di aneddoti, l’indicazione di schemi di atti, di suggerimenti e di approfonditi riferimenti normativi e giurisprudenziali, si vuole far anche acquisire maggior consapevolezza del ruolo e delle responsabilità legate allo stesso, per schivare tranelli e gravi conseguenze, derivate soprattutto da inconsapevoli leggerezze”.

Petrocchi ci tiene a sottolineare l’importanza del ruolo di consigliere comunale.

“Spesso i cittadini non sanno che questo lavoro viene svolto in maniera onoraria e senza retribuzione alcuna sottraendo tempo al lavoro e alla famiglia – prosegue il consigliere comunale – A Mentana per esempio il gettone di presenza è di 19 euro e io ho rinunciato già dallo scorso mandato. Purtroppo l’immagine del politico viene vituperata per colpa di poche mele marce, a discapito della maggior parte delle persone che sono preparate e disponibili. Le amministrazioni locali sono rimaste semplicemente la trincea, l’avamposto in cui si percepisce il reale bisogno dei cittadini e in cui si è costretti letteralmente a inventare soluzioni sul filo delle interpretazioni normative. Tutte le persone che aspirano ad avere importanti ruoli politici dovrebbero partire dal basso e fare un’esperienza da consigliere comunale. Questa credo sia la migliore palestra politica, perché il rapporto diretto con i cittadini ti inchioda alle tue responsabilità”.