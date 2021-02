MONTEROTONDO – Non era sotto effetto di cocaina, condanna lieve per l’investimento mortale

Patente restituita e condanna minima, ossia il patteggiamento a 1 anno e quattro mesi di carcere per l’accusa di omicidio stradale. Il tribunale di Tivoli ha stabilito che A.D.G., il 28enne di Monterotondo che nel luglio del 2019, superando i limiti di velocità aveva falciato e ucciso con la sua Mini Cooper un diciottenne egiziano mentre attraversava la via Salaria, non era sotto effetto di cocaina. La positività allo stupefacente era data da una precedente assunzione. Da qui la decisione del giudice di far cadere l’aggravante della guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. E di procedere solo per il reato cardine.

La vittima si chiamava Ahmed Abouhekal ed arrivato a Monterotondo da pochi giorni. Ahmed aveva attraversato la strada in due secondi, secondo i calcoli del perito incaricato dalla procura di Tivoli. Gli sarebbe bastato un ultimo passo. Invece la Mini Cooper di A.D.G., che procedeva superando i liniti di velocità lo aveva travolto, senza dargli scampo.

Era il 6 luglio del 2019. La notizia la stessa notte rimbalza a Il Cairo facendo precipitare nella disperazione la mamma e i quattro fratellini di Ahmed, mentre i carabinieri procedono a denunciare a piede libero l’automobilista eretino.

Ahmed Abouhekal era stato falciato dopo una giornata di lavoro. In Italia era tornato da tre mesi, chiamato da una ditta. Contratto a tempo indeterminato da operaio. I soldi quasi tutti spediti a casa, per la famiglia. Non ha avuto il tempo nemmeno di capire. La Mini Cooper l’aveva catapultato da un passo dal marciapiede contro due auto in sosta. La perizia aveva ricostruito il dramma. <<Se l’automobilista avesse tenuto una velocità entro il limite massimo prescritto>> ha ricostruito un consulente della procura, <<il sinistro si sarebbe evitato>>.

Se l’indagato insomma avesse proceduto alla velocità di 50 chilometri la Mini si sarebbe arrestata nello spazio complessivo di 26 metri. Invece il 6 luglio il giovane viaggiava a ottanta chilometri orari. E in orario notturno, su una carreggiata a doppio senso di marcia. Ahmed attraversava a 28 metri dal più vicino passaggio pedonale. In due secondi e cinquanta, a passo svelto, aveva attraversato la strada per sei metri e mezzo. Questione di attimi e il diciottenne avrebbe percorso quell’ultimo passo che lo divideva dal marciapiede e dal bar, dove voleva entrare. <<L’autovettura si arrestava a circa 43 metri dalla zona di investimento>>, annota il consulente per far valutare il magistrato l’andamento e le relative aggravanti da contestare: velocità, violazione della segnaletica stradale e guida sotto effetto di stupefacenti. Una guida insomma imprudente e negligente: <<Nel tratto insistevano>>, riporta l’ultima conclusione <<una serie di attraversamenti pedonali che dovevano indurre l’automobilista a prestare maggiore attenzione alla guida e a moderare la propria velocità di marcia>>.

Per il giovane automobilista, assistito dall’avvocato Monica Rossi, però, le accuse si sono ridimensionate. Il giudice Alfredo Bonagura, su istanza della legale, ha concluso che ”non sussistevano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio” sul fronte della guida sotto gli effetti di stupefacenti. ”Pur essendo accertata la presenza di cocaina nel sangue non è dimostrabile che lo stesso guidasse in stato di effettiva e concreta alterazione psico-fisica causata dalla relativa assunzione. E non risultando elementi concreti sull’epoca della assunzione si dispone l’archiviazione”.

Nel frattempo, considerato l’alleggerimento dell’imputazione, per l’automobilista si è ridotta, con una sentenza del giudice di pace, anche il periodo della sospensione della patente da tre anni a due anni. Con restituzione della stessa lo scorso luglio.