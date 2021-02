Monterotondo – Ospedale, a rischio i lavoratori della “Guerrato”

Queste le parole di Luigi D’Antonio Segretario Fiom Cgil Rieti-Roma Eva

“Sono a rischio i lavoratori della Guerrato, l’azienda che opera nella conduzione e la manutenzione degli impianti presso l’Ospedale di Monterotondo.

La Guerrato è l’azienda che è subentrata un anno fa alla fallita Olicar prendendo le attività che la stessa svolgeva presso la ASL di Rieti e la ASL di Tivoli.

È in atto in questi mesi una riorganizzazione delle attività e questo sta creando non pochi problemi ai lavoratori coinvolti fino al ricorso da parte dell’azienda alla cassa integrazione.

Nonostante gli incontri fatti con la direzione aziendale al momento non siamo riusciti a capire quale sarà il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti in questa riorganizzazione e questo sta destando forte preoccupazione tra gli stessi e le loro famiglie. Dopo essere stati in prima linea in questi mesi lavorando dentro i presidi ospedalieri e rischiando la loro salute, adesso rischiamo pure il posto di lavoro.

Vogliamo ricordare che un anno fa, quando ci fu il cambio dell’appalto, è stato sottoscritto un verbale presso la Dtl di Roma sia dalla Guerrato che dalla Direzione della ASL di Tivoli, insieme alle OOSS, dove c’era l’impegno alla ricollocazione di tutto il personale. Quell’impegno a distanza di un anno non può essere rimesso in discussione.

Alla luce di quanto sopra descritto abbiamo richiesto un incontro anche alla Direzione della ASL di Tivoli per trovare insieme una soluzione.

Come Fiom Cgil metteremo in campo tutte le iniziative a tutela dei lavoratori perché la salvaguardia dei posti di lavoro è oggi la cosa più importante vista anche la situazione che sta vivendo il nostro paese.”