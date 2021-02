TOR LUPARA – Accumulavano e bruciavano rifiuti, due denunciati

I Carabinieri Forestali di Monterotondo hanno messo i sigilli a un terreno nelle campagne di Tor Lupara. Lo scorso giovedì 11 febbraio hanno beccato un uomo dare fuoco a dei rifiuti di carta all’interno di un’area recintata chiusa con cancello nei pressi di Fonte Margherita. All’interno del terreno di circa 1.700 metri quadrati, c’erano vari generi di rifiuti pericolosi e non pericolosi: quattro 4 veicoli fuori uso in evidente stato di abbandono, rifiuti ingombranti come materassi, pneumatici, batterie al piombo, bombole del gas, ceramiche provenienti da demolizioni edili, guaine e fusti in ferro.

I Carabinieri Forestali di Monterotondo hanno denunciato l’autore della combustione e il proprietario del terreno con l’ipotesi di reato di combustione dei rifiuti speciali non pericolosi e smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e rifiuti urbani.