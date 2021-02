Subiaco – Celebrazioni Benedettine 2021

Accesa a Norcia, all’interno della cripta della Basilica di San Benedetto, la fiaccola “Pro Pace et Europa Una”

È stata accesa all’interno della cripta della Basilica di San Benedetto a Norcia, la fiaccola “Pro Pace et Europa Una”. Presenti il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, di Subiaco Francesco Pelliccia e di Cassino Enzo Salera. Con loro la Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Donatella Tesei, l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia Mons. Renato Boccardo, l’Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari e Padre Cassian Folsom per la comunità monastica di San Benedetto in Monte di Norcia.

La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore; grande emozione è stata conferita alla cerimonia grazie alla prima riapertura della cripta dopo l’evento sismico del 2016. Dopo 5 anni di lavori per la rimozione delle macerie, il 27 febbraio 2021 le delegazioni benedettine hanno attinto da questo luogo simbolo la fiamma per la fiaccola di San Benedetto.

“Abbiamo molto dibattuto se e come svolgere le celebrazioni quest’anno; la risposta ci è giunta direttamente da San Benedetto, che in uno dei momenti più bui per l’umanità ha acceso la luce della sua opera. Le nostre Comunità devono essere testimoni di questa incredibile eredità. Abbiamo quindi ritenuto che fosse nostro dovere accendere questa fiaccola come segno di speranza per le nostre Comunità e l’Europa tutta. La speranza non ci deve abbandonare mai: 5 anni fa era impensabile tornare nella Cripta di San Benedetto. Oggi lo abbiamo fatto” Ha detto, nel corso del suo intervento, il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia.

La fiaccola raggiungerà l’ospedale “L. Spallanzani” di Roma (il 17 marzo) e il “Giovanni XXIII” di Bergamo (il 18 marzo), dopo essere transitata per il Sacro Speco di Subiaco e l’Abbazia di Montecassino. A sugellare e benedire l’iniziativa il messaggio del Santo Padre, rivolto alle tre comunità unite nel nome di San Benedetto e che ricalca la mission 2021 della fiaccola, al fianco degli operatori socio sanitari in prima linea nell’emergenza coronavirus e alle vittime della pandemia.

“Grazie a vicinanza di Subiaco e Cassino che ci hanno aiutato a continuare ad accendere la fiaccola già nel 2017. Oggi abbiamo compiuto un gesto semplice ma di altissimo valore simbolico, se grande lo era nel 2017 oggi è enorme” Ha dichiarato il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

A concludere gli interventi la Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei. “Grande emozione scendendo nella cripta e una rinnovata forza. Ho accettato l’invito -dice – perché al di là del messaggio Benedettino che vogliamo indirizzare a tutto il mondo, in questo luogo ho trovato qualcosa di concreto. Percorrere il tragitto a ‘ostacoli’ che porta nel buio della cripta e ritornare poi in superficie e vedere la luce, è stato come incamerare una grande riserva di forza.”

Al termine della cerimonia la partenza simbolica della fiaccola, scortata da tre tedofori rappresentanti il gruppo podistico Norcia Run 2017, i marciatori Simbruini di Subiaco e del Cus di Cassino.

Prossima tappa Subiaco, il 7 marzo, presso il Sacro Speco di Subiaco. La manifestazione si terrà senza presenza di pubblico, mentre sarà garantita la diretta streaming sui canali social del Comune di Subiaco.