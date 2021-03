Fiano Romano – Ferilli minacciato di morte

Arriva da facebook la minaccia di morte indirizzata al sindaco di Fiano Romano, Ottorino Ferilli. “Non vi preoccupate arriverà anche la sua ora e magari… proprio in quella chiesa”. L’intimidazione, giunge dopo il permesso concesso per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale “Cristo Nostra Pasqua”. Al messaggio minaccioso, sono prontamente seguiti una serie di messaggi indirizzati al primo cittadino di Fiano Romano da tutta la comunità, che ha mostrato una sincera vicinanza verso il sindaco. Ottorino Ferilli, cugino dell’attrice Sabrina Ferilli, dopo l’avvertimento ricevuto via social ha deciso di presentare denuncia alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica competente, che dovrà fare luce sulla vicenda è quella di Rieti. “Le minacce – ha affermato il Sindaco Ferilli- indirizzate alla mia persona non appena è uscita la notizia della nascita di un centro aggregativo parrocchiale a Fiano non mi spaventano assolutamente per la mia incolumità, quanto per la possibile deriva che potrebbe dilagare nella città che amo e che amministro. Come mia consuetudine, alle parole farò seguire le azioni sempre volte a garantire uno stato di legalità: presenterò denuncia alla procura della Repubblica proseguendo quel cammino di trasparenza finalizzato a non piegare la testa di fronte ad azioni che minano la nostra libertà personale d’azione e di espressione”.