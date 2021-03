TIVOLI – La Polizia insegue i ladri, schianto frontale: muore 17enne

E’ iniziato tutto con un furto con destrezza. Il finestrino di una vettura frantumato e il carico di tabacchi portato via. Una fuga finita in tragedia quella di stamane, lunedì primo marzo, con una volante finita addosso ad un’auto estranea ai fatti. Il bilancio è di una 17enne morta sul colpo e di due agenti feriti in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, tutto è iniziato verso le 11,30 in via Empolitana a Tivoli davanti al bar tabacchi gestito da una 45enne. La donna era appena tornata da Roma, zona Tor Cervara, dopo aver acquistato un rifornimento di tabacchi per un valore di 4.700 euro. Pare che la commerciante abbia parcheggiato la vettura davanti al locale, sia entrata e nel frattempo due ladri hanno agito e dopo aver spaccato il finestrino hanno fatto razzia.

E’ stato un testimone ad assistere alla scena repentina e ad annotare e a fornire alla Polizia il numero di targa dell’auto dei ladri, una Fiat Punto grigia che ha imboccato l’A24 dal casello di Castel Madama sempre sulla via Empolitana. A quel punto sono scattate le ricerche e i primi ad intercettare i banditi in fuga sono stati due agenti in forza alla Polizia Stradale. I due poliziotti hanno inseguito la Punto che – uscita dalla Roma-L’Aquila – ha proseguito la corsa sulla via Collatina.

Durante l’inseguimento, all’altezza di via di Salone, la tragedia: la volante si è scontrata frontalmente con un’altra vettura che viaggiava nella corsia opposta sulla quale viaggiavano alcune persone. Tra di esse, una ragazza di 17 anni che ha perso la vita nell’impatto. Si tratterebbe di una ragazza rom, ma la notizia è da confermare. Anche un altro occupante sarebbe rimasto ferito gravemente. I due agenti sono stati ricoverati in ospedale con fratture al bacino e agli arti inferiori. L’auto dei ladri è stata ritrovata subito dopo schiantata addosso ad un muro dopo lo scontro con un’altra vettura.

Sono in corso le ricerche per risalire ai due banditi: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di nomadi che – dopo essersi appostati davanti al deposito di tabacchi a Tor Cervara – avrebbero seguito la titolare del bar derubato fino a via Empolitana a Tivoli.