All’area metropolitana oltre 91 milioni di euro

Con decreto del Ministero dell’interno del 23 febbraio scorso, di concerto con MEF, sono stati identificati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dalla legge di bilancio del 30 dicembre 2018, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000, per un totale di 2.846 opere attualmente ammesse e finanziate, relativamente a lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente 1912.

Per le opere ammesse e finanziate, a Roma Capitale e all’area metropolitana andranno un totale di oltre 91 milioni di euro.

I comuni di quest’area che hanno presentato i progetti ammessi a finanziamento sono Palombara Sabina, Pomezia, Rignano, Flaminio, Subiaco, Valmontone, Tivoli, Cave, Artena, Marcellina, Vicovaro, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Lariano, Canterano, Gallicano nel Lazio, Palestrina, Fiano Romano, Arsoli, Magliano Romano, Fiumicino, Segni, Cerreto Laziale, San Gregorio da sassola, Monte compatri, Agosta, Morlupo, Mentana, Sacrofano, Anzio, Rocca Giovine, Sanvito Romano, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Cervara di Roma, Marano equo, Genazzano, Ladispoli, Nemi, Gerano, Bellegra, Anticoli Corrado, Castelnuovo di Porto, Rocca di cave, Roiate, Santa Marinella, Mazzano Romano, Nerola, Ariccia, Jenne, Allumiere, Moricone, Capranica Prenestina, Montelibretti, Cerveteri, Rocca priora, Ardea, Civitella San Paolo, Velletri e Roma, con importi che variano da un minimo di € 50.000 ad un massimo di € 2.000.000.