Pure a febbraio la situazione delle immatricolazioni delle auto segna un trend negativo: ne sono state immatricolate 142.998, con una contrazione, rispetto a febbraio del 2020 (l’ultimo mese ‘normale’ prima di essere travolti dalla pandemia), del -12,3%, dopo la caduta del 14% registrata a gennaio. A sentire i dati pubblicati dal Ministero dei Trasporti, inoltre, i volumi immatricolati nei primi due mesi del 2021 corrispondono a 277.145 unità, il che significa 13,1% in meno rispetto a quelli di gennaio-febbraio 2020. Numeri così bassi non si registravano dal 2005. Non basta il clima di fiducia caratterizzato dal nuovo governo e dalla presunta stabilità politica: gli italiani continuano a non spendere, meno che mai nel settore delle auto e le immatricolazioni non accennano a risalire.

Come cercare di fare ripartire il settore? Gli esperti non hanno dubbi: il governo dovrebbe rinnovare quanto prima il sistema degli incentivi, “il cui utilizzo sta dimostrando un grosso beneficio ambientale”, ha detto Michele Crisci, presidente dell’Unrae, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli esteri, “Le vendite indicano che l’incentivazione governativa dei mesi estivi è stata usata per il 60% per l’acquisto di auto ‘verdi’ ed Euro 6 a fronte della rottamazione di vetture obsolete e inquinanti». Secondo dati dell’Unrae, nel 2020 la disfatta delle vendite auto ha creato una perdita di fatturato per il settore pari a 10 miliardi di euro, che per le casse dello Stato si traduce in mancate entrate in termini di Iva per 1,8 miliardi.

Immatricolazioni in controtendenza: le elettrificate

Ci sono però anche eccezioni, poiché in decisa controtendenza ‘volano’ gli acquisti e relative immatricolazioni delle auto elettrificate, sia le solo elettriche sia le ibride, che segnano un rialzo del 141,8%: con il loro +34,8% sorpassano alla grande le auto a benzina che si fermano al 33%. Da segnalare che pure le ibride, mild e full, si posizionano a 28,9% del mercato di febbraio, mentre le immatricolazioni di vetture diesel non superano il 24,6%. Tra le auto elettrificate, il prestigioso premio ‘Car of the Year 2021’ ha visto al primo posto Toyota Yaris (foto), seguita da Fiat Nuova 500 elettrica, Cupra Formentor, Volkswagen ID3, Skoda Octavia, Land Rover Defender, Citroen C4.