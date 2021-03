Delibera regionale su ricostruzione aree usi civici

“Con l’approvazione della delibera sugli Usi Civici la Regione Lazio fa un passo in avanti nella pianificazione e gestione del territorio in un’ottica di riequilibrio per le aree destinate a pubblica utilità con il tempo destinate soprattutto a interventi di edilizia residenziale. La delibera nasce da una sinergia con il comune di Tivoli, che ha proceduto alla verifica dei terreni di uso civico del proprio comprensorio territoriale, accertando che molte di esse, pur appartenendo al demanio collettivo, sono state utilizzate per interventi di edilizia residenziale, come ad esempio nell’ambito dei Piani di Zona. Con questo provvedimento la Regione Lazio stabilisce un punto importante ovvero che, certificando lo stato di fatto del territorio, alle amministrazioni comunali compete la ricostruzione del demanio civico sottratto, individuando altre aree in sostituzione di egual dimensione. Un giusto riequilibrio per riconsegnare alle Comunità il godimento collettivo di territori utili al pascolo, alla raccolta del legno o all’uso agricolo. Mi auguro che ora, sulla strada segnata dal comune di Tivoli e dall’amministrazione regionale, altri comuni si avviino alle verifiche sui loro territori e agli opportuni riequilibri, per ottenere una più giusta pianificazione e gestione del patrimonio ambientale all’interno di una visione paesaggistica del dominio collettivo”. Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del PD in Consiglio regionale del Lazio.