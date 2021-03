Un furgone Renault, guidato due cittadini di Monterotondo, contenente rifiuti pericolosi e non (di tipo ferroso, come caldaiee e alluminio, oltre a lampade a neon, barattoli di vernice) è stato fermato stamane dai Carabinieri forestali della stazione di Guidonia, in collaborazione con C.O.N.G.E.A.V. Denunciati i due italiani (non iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali) per trasporto illecito di rifiuti.