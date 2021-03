Montelibretti – Successo per la gara internazionale di equitazione  

Cavalieri e amazzoni, si sono ritrovati a Montelibretti per il “completo internazionale” disputato all’interno del Centro Militare di Equitazione. Ancora una volta la location ha mostrato di possedere un percorso di cross che non manca mai di piacere ai concorrenti, soprattutto per l’elasticità del fondo. L’organizzazione ha eseguito perfettamente le normative anti-covid, che hanno consentito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. I percorsi, sono stati realizzati da Chicco Masci.

Le gare

Nella gara principe, il Cci 3-S con 20 partenti al via, il successo è andato all’olandese Sanne de Jong che ha portato a termine le tre prove, tutte condotte al vertice, con un totale di 37,30 punti negativi.

Alle sue spalle l’elvetica Melody Johner con 42,60 e terza l’azzurra Evelina Bertoli in sella a Fidjy des Melezes (45,60). Con 30,80 dopo il rettangolo, la Bertoli che veste la divisa delle Fiamme Azzurre, si era piazzata settima dopo la prima prova, a meno di un punto dalla De Jong. Nel Cci 2-S, 26 binomi al via, strapotere nipponico con Sato Kenki in sella a Shanaclough Contadora. Terza piazza per Leonardo Fraticelli che in sella a Belamie D ha chiuso e tre prove con 31,50 punti negativi. Poco frequentate le due categorie L (due partenti nel Cc1 3 e due nel Cci 2), l’unica performance di rilievo azzurro è il secondo posto di Fabio Fani Ciotti con Sottugo Georg, 68,20 nella 3. Più partecipata è stata la Cci 1-Intro, dove i biomi schierati ai nastri di partenza sono stati 25. Il primato è andato al belga Geoffroy de Jamblinne in versione Inedit de Virton. 32,00 punti negativi per questo binomio che ha staccato di pochissimo il diretto inseguitore, ovvero Matteo Zoia con L Audrey. Al terzo posto l’Austria con Katrin Khoddam-Hazdati su Kilnaboy Mermais, che ha chiuso la gara con 38,00 punti negativi. Montelibretti sarà nuovamente teatro di gare dall’11 al 14 marzo con l’appuntamento internazionale, che manderà in scena Pro Elite, Cci1*-Intro, Cci2*-L, Cci2*-S, Cci3*-L, Cci3*-S e Cci4*.