FIANO ROMANO – Maria Herrera Muñoz nuovo pilota per il team Biblion Yamaha Motoxracing

“E’ con grande soddisfazione che il Team Biblion Yamaha Motoxracing annuncia l’ingaggio di Maria Herrera per la stagione 2021.” Queste le parole con le quali il team, che da questa stagione potrà avvalersi del nuovo polo operativo con sede a Fiano Romano, presenta la 25enne di Toledo pronta a gareggiare sulla nuova Yamaha R6.

La pilota di Toledo prenderà parte in questa stagione alle tappe europee del World SSP Challenge, che riserverà una classifica interna proprio per i piloti che gareggeranno unicamente nel vecchio continente. Il team di Fiano Romano, sa di contare su una pilota giovane ma già con molta esperienza alle spalle, tanto da poter vantare diverse esperienze in Moto 3 (una stagione completa oltre ad altre partecipazioni al Gran Premio di Jerez e Valencia).

Ieri si sono svolti i primi test con la nuova scuderia proprio sul circuito di Jerez, dove la spagnola ha potuto mostrare alle telecamere il n°6 per la prima volta.

Maria Herrera proverà senz’altro a dare il massimo in questa nuova avventura ed il Team sembra già credere fermamente in lei.