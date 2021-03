Al quinto “Memorial Ignazio Valentini” ben 230 partecipanti

E’ stata una grande Festa dello Sport il quinto “Memorial Ignazio Valentini” tenutosi domenica 28 febbraio e organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Villanova”.

Una gara regionale di bocce individuale Categorie A, B, C e D specialità Raffa, in memoria del compianto presidente, con la partecipazione di circa 230 atleti nelle 4 categorie che si sono riuniti nell’impianto di via Cavour per una delle prime gare ufficiali nella provincia di Roma dall’inizio della pandemia, organizzata con grande coraggio adottando le dovute procedure e misure di sicurezza secondo le indicazioni della Federazione Italiana Bocce e quelle più specifiche adottate da Governo e Regioni.

Ad aggiudicarsi la gara è stato Amerigo Diomei della società Flaminio di Roma, secondo classificato è risultato Armando Cecili della Società Kennedy di Roma, terzo classificato Daniele Pellegrino sempre della società Kennedy, quarto Fabio Marzullo della società Lazio Bocce di Roma.

Tra i partecipanti spicca il nome del campione del mondo Gianluca Formicone e altri big.delle bocce che hanno dato lustro alla “gara.

Hanno partecipato alla nostra gara numerosi atleti dell’Umbria, delle Marche e della Lombardia in particolare dalla provincia di Bergamo – commenta il presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Villanova” Giancarlo Valentini – È stata una grande festa di sport, in questo periodo di pandemia, per ricordare ed onorare Ignazio, un Presidente che ha fortemente contribuito alla crescita della nostra Associazione .

Un grazie sentito a tutti”.