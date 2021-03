Il Pd di Fiano ha il prorio candidato: è Nicola Santarelli, attuale assessore ai Lavori Pubblici

Dunque il Parito Democratico di Fiano ha scelto il proprio candidato. Dopo un’attenta riflessione condivisa e concertata con i propri iscritti, sulla situazione politica ed amministrativa del proprio Comune, in vista delle prossime elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale ha chiesto a Nicola Santarelli, attuale assessore ai Lavori Pubblici, la sua disponibilità a candidarsi alla carica di Sindaco.

Nei prossimi giorni Nicola Santarelli incontrerà la coalizione di centro sinistra che si è costituita attorno al Partito Democratico per sottoporre la sua candidatura così come individuata ed espressa al vaglio della coalizione stessa per proseguire il percorso programmatico e partecipato avviato.