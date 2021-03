Pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Morlupo, l’Ordinanza Temporanea n. 28/2021 del 02.03.2021 che istituisce il divieto di transito su via della Valle, dal km 5 della SP52/B e fino all’intersezione con via delle Cento Viole, a confine con il territorio comunale di Capena, dal 04.03.2021 al 24.03.2021, per lavori di pavimentazione della sede stradale.