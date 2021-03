ACEA: bonus idrico integrativo 2021

Si comunica che al seguente link: http://www.ato2roma.it/bonus-idrico-integrativo è disponibile la domanda, esclusivamente online, per la la concessione del bonus idrico integrativo nell’ATO 2 Lazio centrale – Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura. In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;

b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;

c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

La domanda per il bonus idrico integrativo 2021 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.