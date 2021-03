Palombara Sabina – Raccolta differenziata

Per far fronte alle esigenze di miglioramento del servizio di conferimento degli imballaggi in Plastica e aumentare quindi la percentuale di raccolta differenziata, la Diodoro ecologia, società deputata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, procederà alla distribuzione di Sacchi semitrasparenti.

Questi misurano 70cmX90cm con circa 100 litri di capacità, ovvero più del doppio della capacità di un mastello domestico (secchio giallo), per far fronte all’esigenza di ogni famiglia di conferire correttamente bottiglie, buste, imballaggi vari.

Tutti gli utenti domestici iscritti al ruolo TARI potranno ritirarli presso il Punto Informativo Turistico di via Pietro Nenni (limitrofo piazzale Giovanni Paolo II) secondo giorni ed orari indicato nell’infografica.