Sport – Padel: Coppa dei Club 2021

Il torneo

Per la prima volta sul territorio di Mentana il circolo Atd Sporting Life , iscrive una sua squadra di Padel alla COPPA DEI CLUB 2021, competizione di Padel a squadre, organizzata da MPS su Roma , grazie all’iniziativa e al supporto del team MM PADEL GROUP fondato da Simone Betti, Mancini Valerio, Taddei Stefano e Priori Daniele.

La coppa

La coppa dei club di Padel è un Circuito Amatoriale Itinerante che si svolge ogni due weekend in tutti i Circoli della Capitale a partire dal 7 marzo p.v. e che vede coinvolti migliaia di giocatori all’insegna di unire divertimento sportivo, sociale e benessere psico-fisico privo di aspetto competitivo. Il Team “Life” parteciperà con ben 18 giocatori.

In uno studio virtuale, in diretta streaming è stato effettuato il sorteggio della Fase Regione Lazio. Oltre 100 le squadre iscritte alla Coppa.

Il regolamento prevede varie fasi a girone ed eliminazione diretta, con match che prevedono : 2 doppi maschili – 1 doppio femminile – 1 doppio misto.

Sul sito e sulla pagina facebook di MSP ROMA l’elenco di tutte le squadre inscritte al campionato a cui partecipano numerosi club storici di Roma.

L’invito è rivolto ad appassionati di Monterotondo e Mentana, ma anche i comuni limitrofi, il tutto è gestito tramite apposita chat, e da poco è stata creata anche quella riservata alle donne MM PADEL WOMAN.

Nel dicembre scorso MM PADEL GROUP ha organizzato il suo primo torneo amatoriale a coppie a dicembre u.s. proprio presso il circolo Atd Life , nel rispetto delle procedure vigenti di contenimento epidemiologico Covid-19, gestite in forma di partite individuali, con fase a gironi e poi eliminazione diretta, tanti i curiosi ignari della disciplina del Padel, che si ricorda, nasce in Messico negli anni 70 per poi diffondersi in particolar modo in Argentina e Spagna fino ad arrivare in Svezia dove ad oggi c’è una fortissima crescita.

La missione

MM PADEL ha raggiunto oltre 160 membri, attirando interesse anche da parte del Garden Sport Center Capena, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa dell’attuale campionato/torneo diviso in due leghe Gold e Silver. Per il futuro, il gruppo sportivo MM Padel conta di estendere il raggio anche nei circoli di zona per raggruppare gli appassionati di questo sport e di organizzare eventi all’insegna del divertimento e della competizione.

Per seguire gli eventi: Facebook e Instagram, MM.PadelGroup

Per info: mmpadelgroup@gmail.com