Sport – Volley, sconfitta al tie-break per l’Andrea Doria

C’erano tutte le motivazioni e le condizioni per vincere, l’avversario era la VBC Viterbo, che aveva ottenuto all’andata del mini-girone da 4 una vittoria risicata al quinto set.

Questa volta le ragazze, impegnate in casa contro le viterbesi, partono bene: nel primo set infatti non c’è storia, le ragazze di Ivan Guzzo si impongono con relativa facilità per 25-13. Le ospiti però si accendono al rientro in campo, cogliendo forse di sorpresa un’Andrea Doria che pecca di mancanza di concentrazione. Il secondo e terzo set se li aggiudica il Viterbo per 19-25 e 25-27.

Dopo il terzo set, giocato fino all’ultimo scambio ma perso proprio alla fine, svanisce la possibilità dei tre punti per le tiburtine, che comunque non si arrendono e cercano di raddrizzare una partita che è diventata incredibilmente complessa: il quarto set va alle padrone di casa, 25-22. Al tie-break alla fine, il Viterbo riesce a dare quel qualcosa in più per aggiudicarsi il match. Finisce così con il trionfo della compagine ospite, l’Andrea Doria chiude la prima parte di stagione in coda al mini-girone da quattro squadre a pari punti (5), proprio con il Viterbo. Per la seconda parte di campionato la parola d’ordine per mister Guzzo sarà “riscatto”.